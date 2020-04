Bracciano, il Sindaco: “Da stasera Vigili del Fuoco sanificheranno le strade del territorio” - Terzo Binario News

Vigili del Fuoco per le strade di Bracciano con l’obiettivo di sanificare le principali arterie della città e i luoghi più esposti alla frequentazione come aree di sosta, pensiline degli autobus, pompe di benzina, vicino i supermercati e nelle piazze senza dimenticare i luoghi più popolosi e abitati del territorio.

A comunicarlo è il sindaco Armando Tondinelli il quale ritiene che operare una regolare sanificazione sia fondamentale in questo periodo emergenziale: “Ho specificatamente chiesto ai Vigili del Fuoco – dice il primo cittadino – che operassero la sanificazione delle strade di Bracciano a partire da questa sera. È anche importante prepararsi in vista del 4 maggio, data in cui speriamo di poter iniziare a vedere circolare i cittadini, sebbene con le dovute accortezze e precauzioni. In questi giorni comunicheremo ulteriori iniziative per iniziare concretamente a essere più che preparati per la fase due. Colgo l’occasione per comunicare che anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, non risultano persone positive al coronavirus. Pertanto a Bracciano rimangono 20 i contagi effettivi fino ad oggi. Restiamo a casa per noi, per i nostri cari e per la Comunità. Non molliamo, insieme ce la faremo!”