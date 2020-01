Bracciano, il comune contro i consiglieri: "Sulla scuola Pasqualetti manifesti fuorvianti" - Terzo Binario News

Il Comune rende noto che, in applicazione della delibera di Consiglio Comunale n. 72 del

20.12.2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, la presentazione

di richieste di nuove iscrizioni da parte dei cittadini presso le

sezioni della Scuola Paritaria dell’Infanzia del Plesso scolastico di

via dei Pasqualetti non potrà avere alcun seguito procedimentale da

parte dell’ufficio comunale preposto.

Ad oggi infatti permane l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere sulla

strada della statalizzazione della scuola ma sottolinea ed assicura

che non sarà in alcun modo pregiudicato lo svolgimento delle

attività scolastiche per le classi di via di Pasqualetti già in

essere fino al pieno completamento del ciclo educativo e formativo.

L’edificio sarà utilizzato solo per la scuola dell’infanzia. Il Comune di Bracciano inoltre sottolinea che le informazioni contenute nel manifesto

diffuso ad opera dei Consiglieri Comunali Marco Tellaroli, Alessandro

Persiano e Donato Mauro sono difformi dal provvedimento adottato e

pertanto non corrispondenti al vero e per questo saranno adottate le

necessarie azioni a tutela dell’attività amministrativa.