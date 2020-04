Bracciano, corona di fiori al cimitero - Terzo Binario News

Il Sindaco Armando Tondinelli ha deposto una corona di alloro al cimitero comunale per commemorare tutti i defunti nei giorni di festività di Pasqua.

Una iniziativa carica di significato per la comunità di Bracciano: “L’Amministrazione – dice il Sindaco – è vicina a tutte le famiglie di Bracciano che in questo periodo di emergenza coronavirus non possono mettere un fiore sulle tombe dei loro defunti a causa della chiusura del cimitero. Questo gesto va dunque inteso a nome di tutta la cittadinanza anche nei confronti di tutte le vittime del mondo colpite dal Covid -19.

Il nostro pensiero in questi giorni va quindi all’intera comunità e alle famiglie che stanno facendo il grande sacrificio di restare a casa e che avrebbero voluto recarsi al cimitero in visita ai propri cari defunti”. La solenne benedizione è stata impartita dal parroco Don Piero Rongoni alla presenza del Comandante della Polizia Locale Claudio Pierangelini.