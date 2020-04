Bracciano, corona al Monumento ai Caduti: per Tondinelli "un gesto di tutta la cittadinanza” - Terzo Binario News

Il Sindaco Armando Tondinelli insieme al Comandante della Polizia Locale Claudio Pierangelini ha deposto una corona di alloro al Monumento ai Caduti, in onore di tutti gli italiani che hanno sacrificato la vita per la democrazia e la libertà. La corona è stata benedetta dal Parroco Don Piero Rongon. Presenti gli uomini della Protezione Civile e da una rappresentanza dell’ANPI.

“Importante celebrare – ha detto Tondinelli – anche se in forma ristretta e in massima sicurezza, l’Anniversario della Liberazione. In quanto rappresentante della comunità di Bracciano oggi posso affermare che tutta la cittadinanza unita ha condiviso questo momento seppur a distanza. Onore ai nostri Caduti!”