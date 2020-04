Bracciano, contributi straordinari per gli affitti con scadenza il 15 maggio - Terzo Binario News

Il Comune di Bracciano ha pubblicato l’avviso sul sito istituzionale per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione 2020. Il Sindaco Armando Tondinelli è stato tempestivo nel recepire le disposizioni della Regione Lazio: “Il problema di dover pagare gli affitti pur non avendo la disponibilità economica – dice il primo cittadino – è concreto per molti cittadini di Bracciano e ci è sembrato importante pubblicare subito l’avviso pubblico e mettere a disposizione della cittadinanza il modello da compilare per agevolare e snellire la procedura”.

L’ufficio servizi Sociali, Istruzione Cultura Sport e Turismo del Comune ha reso pubbliche tutte le informazioni utili per accedere ai contributi.

L’amministrazione Tondinelli ha immediatamente recepito le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, abitano in alloggi, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata, condotti in locazione.

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere compilata esclusivamente sul modello predisposto dalla Regione Lazio e messo a disposizione dal Comune entro il termine del 15 maggio 2020.

Ecco il link all’avviso pubblico presente sul sito istituzionale

http://www.comune.bracciano.rm.it/c058013/po/mostra_news.php?id=1930&area=H