Bracciano: concerto di Mariella Nava, Grazia Di Michele e Rossana Casale - Terzo Binario News

Appuntamento venerdì 28 agosto, ingresso gratuito ma con posti limitati

Appuntamento venerdì 28 agosto in piazza IV Novembre a Bracciano per il concerto delle tre cantautrici Mariella Nava, Grazia Di Michele, Rossana Casale. L’evento rientra nel calendario estivo delle manifestazioni promosse dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Armando Tondinelli.

L’ingresso al concerto, previsto per le 21, è gratuito ma con posti limitati per evitare assembramenti e per rispettare la normativa anti – Covid che impone di garantire il distanziamento tra le persone. Per prenotare i posti occorre chiamare il punto informazioni turistiche al numero 0699816262



Tre donne, tre mondi musicali, tre voci, tre storie. Accomunate da un invidiabile orgoglio femminile, da oltre trent’anni hanno affermato una musica d’autore lontana dai condizionamenti culturali dominanti e da quelli commerciali, dedicandosi a un percorso artistico libero e sincero, fatto di espressione pura e sperimentazione.



Dalla loro amicizia, che le ha portate a collaborare più volte in questi anni, nasce un tour speciale, che coniuga la canzone d’autore italiana con i ritmi del Sud del mondo e del jazz.

Dopo l’emozionante debutto al Blue Note di Milano e quello sold-out all’Auditorium Parco della Musica di Roma, prosegue il suo viaggio ‘Cantautrici’.

Un concerto che le vede condividere un originalissimo ‘trialogo’ con brani del loro repertorio in versioni inedite e coinvolgenti a partire dai loro brani più noti scritti per se stesse o per altri grandi interpreti della musica italiana (tra cui, solo per citarne alcuni, Renato Zero, Ornella

Vanoni, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Mina). Tra questi si potranno ascoltare: Le ragazze Di Gauguin, Brividi, Così è la vita, Destino, Io e mio padre, Gli amori diversi, Il cuore mio, Semplice, Solo i pazzi sanno amare, A che servono gli dei, Io sono una finestra, Mendicante, Terra, Spalle al muro, Come mi vuoi, Per amore, e tanti altri.



Ad accompagnare le artiste dal vivo, in un concerto ricco di energia e poesia, ci saranno sei grandi musicisti, provenienti da esperienze eterogenee: Ermanno Dodaro al contrabbasso, Emiliano Begni al pianoforte, Francesco Consaga al sax soprano e al flauto traverso, Fabiano Lelli alla chitarra e Andy Bartolucci alla batteria e alle percussioni.

Ad aprire i concerti e nell’ambito della performance, saliranno sul palco giovani cantautrici esordienti che le tre artiste hanno conosciuto nell’ambito delle loro attività di insegnanti e talent scout, un’esperienza formativa che continua a coinvolgere in maniera appassionata e determinata: Rossana Casale insegna in Conservatorio da più di 10 anni, Mariella Nava da vari anni ha intrapreso un percorso da discografica mentre Grazia Di Michele, di cui è nota la sua attività di coach ed insegnante, è anche produttrice di giovani talenti e direttrice artistica di Rassegne cantautorali.