Bracciano celebra il salvamento sportivo con l'XI Trofeo CSAIn 2025 • Terzo Binario News

In una mattinata sospesa tra pioggia e schiarite, sabato 30 agosto, il Centro Surf di Bracciano ha fatto da cornice all’XI Trofeo Salvamento Felice, evento organizzato dall’ASDC Romaster e valido per i Circuiti di Salvamento CSAIn 2025.

La manifestazione, aperta a tutte le categorie – dai mini master ai seniores –, ha visto gli atleti sfidarsi in prove individuali del salvamento sportivo (corsa-nuoto-corsa, guado, tavola, ocean), oltre che in svariate staffette di simulazione di salvataggio in acqua. A trionfare nella categoria master è stato il team capitolino Fitness Supreme, guidato da Andrea Longobardo, mentre la vittoria nel settore giovanile è andata all’Athena Bracciano, sotto la guida tecnica del coach Stefano Sidoretti.

A rendere ancora più prestigiosa la giornata, la presenza come madrina d’eccezione di Ilaria Cipolletti, campionessa italiana nei 50 manichino pinne sprint agli Assoluti di Riccione, impegnata anche nella supervisione della preparazione agonistica del team Athena.

La manifestazione si è svolta in sicurezza grazie all’assistenza medica della dott.ssa Michela Barlattani. Le emozioni dell’evento sono state immortalate da Gabriele Mizzoni. In chiusura, un videoclip che ha raccolto i momenti salienti della mattinata, arricchita dagli interventi di Stefano Sidoretti, Ilaria Cipolletti e Marco Bianchini, l’atleta più esperto in gara, testimone, insieme ad Ugo Bonessio, del grande spirito sportivo che ha animato l’intero evento.