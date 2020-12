Bracciano, camion urta muretto: danneggiati contatori luce-gas e auto in sosta - Terzo Binario News

Un camion in manovra, accidentalmente, ha urtato un muretto e danneggiato contatori di acqua, gas ed elettricità. Il muro, cadendo, è rovinato su un’auto. È quanto accaduto lunedì 28 dicembre in via Colle del Lago, all’altezza del civico 7, nel Comune di Bracciano.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, in attesa dei tecnici specializzati. Quest’ultimi, a seguire, hanno provveduto alla chiusura della linea principale d’adduzione del gas e dell’acqua.

Sul posto anche la Polizia Locale di Bracciano, coordinata dal comandante Claudio Pierangelini