Bracciano, associazioni e sindacati a sostegno di Marco Tellaroli - Terzo Binario News

“Come associazioni e sindacati presenti nel territorio esprimiamo profonda preoccupazione per quanto accaduto nei giorni scorsi al consigliere comunale Marco Tellaroli. Tutte/i abbiamo letto quanto scritto dalla stampa locale e non, sulle vicende che hanno coinvolto il consigliere comunale, vittima di gravi minacce nell’espletamento delle sue funzioni pubbliche. Per quanto ci riguarda, quanto accaduto non può e non deve essere derubricato come un caso isolato e personale ma deve spingere la comunità intera ad interrogarsi sullo stato di salute sociale, politico ed economico del nostro territorio.

Sarebbe un grave errore delimitare i contorni di quanto accaduto ad una questione che riguarda solamente chi “fa politica”. Questa è una vicenda che invece coinvolge tutte e tutti: che cosa sta accadendo a Bracciano per cui se un consigliere comunale svolge un legittimo e doveroso lavoro di accertamento e approfondimento su questioni economiche del territorio diviene immediatamente oggetto di minacce di morte? Queste intimidazioni hanno chiaramente lo scopo di tacitare lo spirito critico e la stessa possibilità di partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine. Da anni ascoltiamo narrazioni di una criminalità organizzata che sta lentamente “invadendo” l’economia del nostro comune, criminalità nascosta ma non invisibile. Qualcuno ricorda la vicenda della pistola lasciata incustodita nei bagni pubblici del comune? Eppure non è passato molto tempo. É evidente che non si possa più pensare a tale questione nei termini di singoli episodi ma sia urgente guardare alla sua sistematicità.

Per questo non possiamo sottovalutare quanto accaduto al consigliere Tellaroli, non possiamo pensare alle minacce che gli sono state rivolte come al singolo fatto riguardante la singola persona. Sentiamo la responsabilità di non lasciare che anche questi gravi fatti vadano a riempire quel dimenticatoio già colmo di tutti i precedenti cosiddetti “episodi”.

Come associazioni e sindacati abbiamo sempre agito per promuovere la cittadinanza attiva, ribadendo ogni volta la necessità di una partecipazione popolare e di una maggiore presenza dei cittadini e delle cittadine nei processi decisionali. Abbiamo parlato di di ambiente, di sanità, di scuola. Ci siamo occupati di questioni inerenti il lavoro, i rifiuti, gli spazi pubblici, la violenza di genere. Abbiamo promosso iniziative culturali e di solidarietà concreta e fattiva. Abbiamo più volte sollecitato l’attuale e le passate amministrazioni ad aprire spazi pubblici di confronto, discussione e partecipazione perché solo questo percorso costruisce Comunità sane ed attente custodi dei propri spazi vitali e sociali.

“Dobbiamo rompere i silenzi complici” (don Ciotti) e pertanto, alla luce di quanto accaduto, non possiamo che ribadire con ancor più forza la necessità di un radicale cambiamento di rotta nel nostro territorio, in cui le istituzioni presenti garantiscano davvero e favoriscano i processi di partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine, con progettualità condivise che muovano dai bisogni reali delle persone che questo territorio lo vivono. Un cambiamento deciso che preveda la fine una volta per tutte dell’utilizzo di ruoli e posizioni come strumento di gestione di interessi personali e non collettivi”.