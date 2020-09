Bracciano, "ancora nessun piano sul rientro per gli studenti del Liceo Vian" - Terzo Binario News

“A poco meno di due settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico gli studenti del Liceo Vian vivono una situazione di inconsapevolezza e precarietà assoluta, dal momento che non è stata data alcuna indicazione riguardante le modalità del rientro post-Covid”. Così Elsa Rallo, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Bracciano.

“Nonostante la pausa estiva nessun ente scolastico è riuscito a fornire linee guida unitarie a tutti gli istituti, dalle scuole dell’infanzia alle superiori. Il Liceo I. Vian non ha ancora fornito alcun piano adeguato per il ritorno alla didattica in presenza“.

“Non è possibile che all’alba del nuovo anno scolastico gli studenti e le studentesse non abbiano ancora alcuna certezza di cose essenziali come le modalità di svolgimento della didattica integrata”.

“I ragazzi e le ragazze del Liceo Vian pretendono un rientro a scuola nel rispetto di tutte le indicazioni sanitarie e a gran voce chiedono un deciso cambio di passo nella direzione del diritto allo studio per tutte e tutti”.