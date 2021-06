Bracciano, al via la rassegna “Un lago di libri”: ecco il calendario degli appuntamenti - Terzo Binario News

Da non perdere gli appuntamenti con la Cultura a Bracciano. Ci saranno presentazioni di libri ogni venerdì a partire dal 2 luglio fino al 6 agosto al Chiostro degli Agostiniani alle ore 18:00. “Un lago di libri” è una iniziativa patrocinata dal Comune di Bracciano. In ottemperanza alle direttive Covid è consigliata la prenotazione al numero telefonico 3334902577 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Il primo appuntamento in agenda, venerdì 2 luglio alle ore 18:00 vede la presentazione del libro “La Trasparenza del colore” di Lorenzo Avincola – Edizioni Il Falò.



Venerdì 9 luglio sarà la volta de “La casa del sogno” di Francesca Reboa- Edizioni AlbatrosVenerdì 16 luglio “Lo scorpione dorato” di Marika Campeti – Edizioni AughVenerdì 23 luglio “Il riscatto di una vita” di Matilde Mattei – Edizioni Book SprintVenerdì 30 luglio “Napule’s Power” di Renato Marenco – Tempesta EditoreVenerdì 6 agosto “L’acqua del lago non è mai dolce” di Giulia Caminito Edizioni Bompiani