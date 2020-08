Bracciano: al via il calendario estivo di musica e spettacoli in piazza - Terzo Binario News

Il Comune di Bracciano non ferma la cultura e l’intrattenimento con musica di qualità e propone un calendario di eventi estivi che si terranno in piazza IV novembre alle 21 con ingresso gratuito ma posti limitati per garantire il distanziamento e il rispetto delle norme anti Covid-19.

Ecco alcuni degli appuntamenti.Atteso per la serata di sabato 8 agosto il Gran Galà della Canzone Romana con ospite l’attrice e cantante italiana Elena Bonelli. Domenica 9 agosto sarà la volta di un divertente spettacolo di varietà con il comico e imitatore Gianfranco Butinar insieme a Daniele Si Nasce, Magico Alivernini, Roberto Pambianchi, Rocco Borsalino e Giandomenico Anellino.

Venerdì 14 agosto ci sarà il concerto dei Dirotta su Cuba, la band simbolo del funky italiano. Sabato 15 agosto invece sarà la volta del cantautore Edoardo Vianello che propone i brani più amati di sempre.

Sabato 22 ci sarà l’Orchestra Italiana con il tributo a Renzo Arbore mentre venerdì 28 agosto sono attese le cantautrici Mariella Nava, Grazia Di Michele e Rossana Casale in concerto.

Sabato 29 sarà un tuffo nell’atmosfera da fiaba con le più belle musiche da film con l’Orchestra Armonia in Villa diretta dal Maestro Pasquale Menchise. Domenica 30 chiude il mese di concerti l’esibizione del Coro Polifonico di Bracciano.

“Sarà un calendario senz’altro più sobrio rispetto agli scorsi anni a causa della pandemia – dice il Sindaco Armando Tondinelli – ma razionalizzando le risorse e grazie anche alla disponibilità degli artisti che hanno ridotto i loro cachet in virtù degli ottimi rapporti che intercorrono con il nostro direttore artistico, abbiamo potuto garantire un intrattenimento estivo ai cittadini di Bracciano che pur mantenendo grande attenzione e senso di responsabilità hanno anche bisogno di svago dopo un lungo periodo di lockdown”.

Soddisfatto l’assessore alla Cultura Claudia Marini: “Attraverso la musica e gli spettacoli – dice Marini – la Cultura a Bracciano continua a regalare emozioni sempre nuove”. È un programma asciutto per il direttore artistico Antonio Pizzolla ma con nomi importanti del panorama musicale italiano: “Non poteva mancare – ha detto Pizzolla – una carrellata di esibizioni nella piazza centrale di Bracciano. Ringraziamo gli artisti per aver accettato di esibirsi a costi contenuti e averci in questo modo permesso di offrire anche quest’anno e nonostante il Coronavirus una offerta divertente e piacevole ai cittadini di Bracciano e ai visitatori per l’intero mese di agosto”.