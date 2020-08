Bracciano: al via i lavori alla scuola Silvestri, obiettivo ricavare anche un secondo ingresso accessibile ai disabili - Terzo Binario News

Ancora più attenzione ai disabili nell’istituto comprensivo Tommaso Silvestri in via dei Lecci a Bracciano. Dopo che l’Amministrazione Tondinelli ha abbattuto le barriere architettoniche presenti da sempre nella popolosa via dei Lecci ha anche provveduto ad alcune ulteriori migliorie all’interno del plesso dove in questo momento sono in corso i lavori di adeguamento alla normativa anti Covid-19 che impone che sia garantito il dovuto distanziamento tra gli studenti.

L’Amministrazione Comunale di concerto con la dirigenza scolastica sta realizzando un secondo accesso riservato anche alle persone con disabilità. Si tratta di una ulteriore comodità per chi proviene da via Dei Lecci nonché un adeguamento necessario perché rappresenta anche una uscita di sicurezza: “È un dovere – dice il Sindaco Armando Tondinelli – ascoltare le istanze della cittadinanza e nel caso del plesso Silvestri, alcune persone con disabilità ci hanno chiesto di poter accedere oltre che dall’entrata principale anche tramite il secondo ingresso che per diverse persone è più vicino ed evita di fare il giro lungo”.

“Per questo motivo sono in corso i lavori anche per rendere la seconda entrata /uscita accessibile alle persone con disabilità. Sono piccole grandi risposte che finora erano rimaste inascoltate”.