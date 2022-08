Braccianese Allumiere Tolfa, finanziato dalla Regione il secondo stralcio per la ciclabile • Terzo Binario News

Nella giornata di ieri in commissione trasporti, mobilità ed infrastrutture della Regione Lazio abbiamo approvato all’unanimità un importante atto per finanziare interventi proposti dai Comuni per migliorare le realtà territoriali.

Sul nostro territorio mi preme sottolineare che è stato finanziato il secondo stralcio dell’intervento denominato “percorso attrezzato e ciclabile lungo la SP 3/A Braccianese Claudia tra Tolfa ed Allumiere”, proposto dal Comune di Tolfa.

“Nel corso del mio mandato sono sempre stato attento alle tematiche legate alla mobilità sostenibile ed alternativa e la creazione di un percorso attrezzato che unisca le due realtà collinari non può che essere auspicabile per il beneficio di tutti.

E’ importante che le istituzioni offrano un ventaglio di soluzioni di mobilità che siano le più ampie possibili, tanto più in un momento storico complicato come questo dove l’attenzione ai temi della sostenibilità deve essere davvero massima.

Mi auguro che i lavori possano concludersi al più presto e senza particolari intoppi, per consentire alle comunità collinari la fruizione di un’opera che da tempo era attesa e che ora grazie al finanziamento della Regione Lazio potrà essere realizzata”.

Devid Porrello

Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio