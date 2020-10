Bozza Dpcm: stop a bar e ristoranti dopo le 18, possibile chiusura di palestre e piscine - Terzo Binario News

Stop a bar e ristoranti dopo le 18. Possibile chiusura di palestre, piscine e sale giochi. Questo è quanto filtrato sabato 24 ottobre in merito alla bozza sul nuovo Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio) su cui sta lavorando il Governo, per contrastare il contagio del Covid 19.

Sul fronte delle attività di ristorazione (pub, bar, pasticcerie, gelaterie) – a decorrere dal 26 ottobre – è prevista la sospensione per la domenica e i festivi, mentre negli altri giorni l’orario è consentito dalle 5 alle 18.

Dopo le 18 poi è in fase di valutazione lo stop al consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici. Ok alla consegna a domicilio e alla ristorazione da asporto fino alle 24, ma non verrà consentita la consumazione sul posto o nelle vicinanze. Possibile stretta anche per piscine, sale giochi e palestre.