Boxe a Ladispoli, il 20enne welter Patrizio Santini esordisce da prof - Terzo Binario News

“Martedì 30 marzo Ladispoli tornerà sulla ribalta internazionale sportiva, grazie a un giovane campione nato nella nostra città, Patrizio Santini, 20 anni, peso welter con guardia destra, farà il suo esordio da professionista nella boxe contro il bulgaro Krasimir Vasilev”.

Le parole sono dell’assessore allo sport Marco Milani che ha annunciato la serata di pugilato che si svolgerà presso la palestra Black sheep, chiusa al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria, e trasmessa in streaming su FL Sport. La serata prevede anche altri incontri tra i quali Tiberi contro Sashev con il pugile civitavecchiese ma allenato a Ladispoli dal formidabile Team di Fabio Filippini.

“Inizialmente Santini avrebbe dovuto incontrare un altro avversario – prosegue Milani – ma questo pugile è rimasto bloccato ad Amsterdam in quanto riscontrato un caso di Covid tra i passeggeri. Ladispoli celebra un altro, l’ennesimo, campione dello Sport a testimonianza che in questi anni è stato fatto un grande lavoro in questo campo. Forza Ladispoli”.

“Facciamo un in bocca al lupo grandissimo al nostro giovane campione – dice il sindaco Alessandro Grando – e saremo idealmente tutti al suo fianco in questa sua nuova avventura da professionista”.