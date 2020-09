Boxe a Civitavecchia, c'è anche la benedizione Ater - Terzo Binario News

L’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia promuove un importante

evento di pugilato che avrà luogo domenica 11 ottobre nella grande

area di sosta antistante Via Sardegna nel quartiere di Campo dell’Oro.

L’organizzazione è affidata alla promoter internazionale Rosanna Conti

Cavini-Pugilistica Grossetana Umberto Cavini in coorganizzazione con

l’ASD Trixman.



L’iniziativa si pone all’interno di una più vasta opera di

sensibilizzazione sociale e di riappropriazione degli spazi comuni. In

tale occasione la cittadinanza potrà conoscere da vicino la disciplina

e il sacrificio che sono alla base dello sport popolare per eccellenza

ovvero la nobile arte del pugilato.

Vi saranno lezioni dimostrative

principalmente dirette ai ragazzi, seguiranno alcuni incontri di

dilettanti. La manifestazione si chiuderà con match di professionisti

che combatteranno sulla lunghezza dei 4 e 6 round.



In programma la semifinale del Torneo delle Cinture Fip

professionisti, tra il pugile di Tarquinia Christian Gasparri (team

Rosanna Conti Cavini), opposto a Sabato Sirica (team Ceglia). Nella

grande giornata di pugilato saranno protagonisti anche due pugili

professionisti locali, l’imbattuto più volte campione italiano,

europeo e già campione del mondo Emiliano Marsili che affronterà

l’ucraino Joseafat Reyes e Angelo Rizzo (manager Rosanna Conti

Cavini), prossimo a disputare il titolo italiano, incontrerà Michael

Basset, anchesso ucraino, mentre in apertura del pomeriggio sportivo

verranno disputati altri quattro match tra dilettanti Aob della

Regione Lazio tra cui ci sarà anche il pugile locale Christian Corrente.



Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia

di prevenzione anticontagio/COVID-19.



La rassegna pugilistica denominata “Pugni Popolari”, patrocinata dalla

Regione Lazio e dal Comune di Civitavecchia, avrà inizio alle 14 e

sarà trasmessa in diretta streaming da Boxe Live canale You-Tube con

la telecronaca del giornalista Valerio Sebastiani.