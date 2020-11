Botticelle romane, Earth: potranno circolare solo nei parchi - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Oramai non ci credevano più gli animalisti ed i cittadini romani sensibili alla sorte dei cavalli utilizzati per trainare le “botticelle”, le famigerate carrozzelle romane che fino ad oggi hanno circolato nel traffico capitolino e sui pericolosi sanpietrini. Questo servizio per i turisti è costato la vita e la salute di moti cavalli negli anni. Un minimo di aiuto era venuto dalle ordinanze estive, emanate annualmente dalla Sindaca Raggi e che vietavano la circolazione dei cavalli nei giorni di allerta meteo e comunque negli orari più torridi, ma certamente non bastava.

Ora è stato approvato in Assemblea capitolina un regolamento apposito per le botticelle che potranno circolare solo nei parchi, ed in particolare a villa Borghese, villa Pamphilj e nel parco degli Acquedotti. Il Comune di Roma potrà riconvertire le licenze dei vetturini che non vorranno proseguire la loro attività in licenze taxi.

“E’ una storica svolta di civiltà per cui ringrazio personalmente Virginia Raggi e la commissione ambiente” dichiara Valentina Coppola, presidente nazionale di EARTH “ Un regalo che peraltro viene nel giorno del nono anno dalla fondazione di EARTH. Ora però non abbasseremo la guardia e vigileremo affinché i cavalli dei vetturini che vorranno rinunciare al servizio possano essere adottati e terminare la loro vita liberi in santuari e oasi. Lo sfruttamento di anni nel traffico di Roma deve essere per loro un brutto ricordo e non l’inizio di un viaggio verso l’ignoto