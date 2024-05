Botte da orbi in via Casilina: spuntano coltelli e cocci di bottiglia • Terzo Binario News

Maxi rissa in via Casilina. Tre le persone arrestate: un colombiano di 37 anni, un dominicano di 38 anni e una colombiana di 28 anni. L’accusa è rissa aggravata in concorso.

Secondo quanto appreso, il fatto è avvenuto alle 8 del 26 maggio, davanti a un bar. Alle forze dell’ordine è stata segnalata la presenza di un folto gruppo di persone che si stavano picchiando, armati di coltello e cocci di bottiglia. All’arrivo degli agenti, c’è stato un fuggi fuggi ma tre persone, come detto, sono state acciuffate

. La cosa da segnalare è che il bar sopracitato, già chiuso per una quindicina di giorni per fatti analoghi, era stato riaperto il 4 maggio. Da capire ancora i motivi che hanno scatenato la rissa.

Frame video Welcome to Favelas