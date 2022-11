Botte da orbi fra condomini, 50enne di Ladispoli con 3 giorni di prognosi • Terzo Binario News

La lite è avvenuta con un 35enne presso uno stabile di largo Livatino al Cerreto

Una tensione condominiale che si protrae da mesi sfocia in uno scontro fra inquilini, che finiscono entrambi in ospedale. È successo a Ladispoli, con i Carabinieri che li hanno denunciati in Procura con le accuse di lesioni personali e minacce.

Lo scontro vero e proprio si è consumato giovedì sera in uno stabile di largo Rosario Livatino, nei pressi dell’ex campo di calcio del Martini Marescotti al Cerreto.

Fra i due (un 35enne e un 50enne) risulta che gli screzi proseguissero da mesi. I bisticci fra i due, che abitano uno sopra l’altro, nell’edificio erano noti a tutti ma nessuno poteva immaginare che alla fine potessero sfociare in uno scontro fisico vero e proprio. Piccoli screzi anche futili come un passeggino spostato o una bici ritrovata fuori posto. Da lì i due sono passati alle accuse reciproche, le urla e con una tensione salita con il passare delle settimane. L’altra sera, la lite ha raggiunto il culmine, con i due che si sono affrontati giungendo alle mani in modo pesante. Dall’edificio la chiamata al 112 quando ci si è resi conto che la situazione era ormai degenerata e l’arrivo dei militari, che successivamente hanno ricostruito l’accaduto. Insieme alle pattuglie dell’Arma sono arrivate anche due ambulanze: una ha trasportato il 35enne al Pit di Ladispoli (dove gli sono state riscontrate e medicate ferite guaribili entro qualche giorno) mentre l’altra ha accompagnato il 50enne all’Aurelia Hospital. Quest’ultimo è colui che ha avuto nettamente la peggio nella lite: per lui sono stati 30 i giorni di prognosi. Il 50enne è un personaggio molto conosciuto in città e pure molto ben voluto, tant’è vero che quando ha iniziato a girare qualche voce sui possibili risvolti dell’accaduto la prima reazione è stata di grande sorpresa. Nessuno si aspettava infatti che potesse essere stato protagonista di una lite violenta ed è stato tanto il dispiacere nel sapere del ricovero in ospedale.