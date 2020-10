Botte da orbi in via della Casetta Mattei. In pieno giorno – e in mezzo alla strada – i contendenti se le sono date a colpi di bastone. Questo quanto accaduto l’altro giorno nel quartiere, esattamente martedì 13 ottobre.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine: al loro arrivo non hanno trovato nessuno.