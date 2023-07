Bosco di Valcanneto, “il patto di collaborazione avvia una nuova fase” • Terzo Binario News

Siglato nei giorni scorsi tra il Comitato di Zona Valcanneto, Scuolambiente e Comune di Cerveteri

Con il patto di collaborazione siglato nei giorni scorsi tra il Comitato di Zona Valcanneto, Scuolambiente e Comune di Cerveteri, si è avviata una nuova fase per la tutela e la valorizzazione del Bosco di Valcanneto.

Un bosco “antico” in quanto rappresenta un importante residuo delle foreste planiziali che occupavano la fascia costiera laziale migliaia di anni fa.

Sia pur di dimensioni limitate, il bosco è importante per il mantenimento degli equilibri naturali della zona e deve essere assolutamente salvaguardato.

È proprio per questa sua importanza che le due Associazioni firmatarie sono impegnate da più di 20 anni alla sua tutela e valorizzazione, attraverso l’organizzazione di giornate di pulizia, passeggiate ed eventi culturali al suo interno o producendo e pubblicando dépliant informativi.

Ma con l’acquisizione del Bosco di Valcanneto a patrimonio comunale nel maggio del 2022 e la recente sigla del patto di collaborazione, le due Associazioni hanno chiesto un preciso impegno anche da parte del Comune di Cerveteri per quanto riguarda la tutela, la manutenzione, la conservazione e la valorizzazione di questa area boschiva.

“Non crediamo che la firma di un documento sia risolutiva delle criticità” sottolineano le due associazioni firmatarie, “ma è senz’altro un primo passo. Siamo certi che, come sempre, servirà l’impegno di tutti per far sì che gli intenti dichiarati siano concretamente realizzati dalle parti in causa e, soprattutto, siamo consapevoli che occorrerà collaborare e sollecitare l’amministrazione comunale affinché si dia seguito a quanto è indicato nel patto firmato. Ad ognuno di Noi cittadini, singolarmente o in associazione o in gruppo, rimane la libertà di provare a fare qualcosa di concreto per cambiare le cose, ciascuno utilizzando le modalità di confronto e di interlocuzione con l’amministrazione comunale ritenute più giuste e più opportune, ben conoscendo le difficoltà e le mille pieghe dell’ambito pubblico… ma la libertà è anche quella di non fare nulla, rimanendo a guardare o limitandosi a criticare”.