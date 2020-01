Borse di studio UniCusano per gli studenti di Anguillara e Fiumicino - Terzo Binario News

Cinquanta borse di studio “Click Days” del valore di 18 mila euro ciascuna per un totale di quasi un milione di euro. Grazie all’iniziativa dell’Università Niccolò Cusano, i diplomandi delle scuole di Roma e comuni confinanti avranno la ghiotta occasione di studiare gratuitamente in uno dei quattro corsi di laurea proposti dall’anno accademico 2020/21. Corsi di laurea che abbracciano le facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Ingegneria.

A beneficiarne saranno i primi cinquanta studenti idonei che avranno inviato la richiesta via Pec a partire dalle ore 16.00 del 17 febbraio fino alle ore 24.00 del 28 febbraio all’indirizzo di posta elettronica orientamento@pec.unicusano.it. È dal 2014 che l’ateneo telematico incoraggia i giovani a proseguire nel proprio percorso di studi, arrivando a erogare nei sei anni 350 borse “Click Days” a copertura totale delle rette universitarie. Un investimento che oggi ammonta a più di 6.000.000 euro per la formazione dei giovani diplomati.

Un premio che, però, i vincitori dovranno dimostrare di meritare “sul campo”, rispettando alcuni obblighi imposti dall’università. Per ogni materia d’esame, dovranno impegnarsi a: seguire le lezioni in aula integrandole sulla piattaforma online; partecipare ai corsi di inglese e di un’altra lingua secondo quanto stabilito da calendario; frequentare attivamente a convegni, workshop e seminari su tematiche di attualità; organizzare incontri per diffondere messaggi positivi sull’importanza di frequentare l’università e conseguire una laurea, orientando le persone verso una facoltà.

I Comuni della provincia di Roma interessati dall’iniziativa “Click Days” di Unicusano sono: Fiumicino, Ciampino, Fonte Nuova, Formello, Riano, Sacrofano, Monterotondo, Mentana, Frascati, Castelnuovo di Porto, Marino, Grottaferrata, Morlupo, Albano Laziale, Capena, Castel

Gandolfo, Pomezia, Campagnano di Roma, Guidonia Montecelio, Monte Porzio Catone, Anguillara Sabazia, Ariccia, Fiano Romano.

“Con queste borse di studio vogliamo dare la possibilità agli studenti di coltivare il proprio talento e di non rinunciare ad andare avanti nel proprio percorso di formazione – spiega Alessia Scarfì, responsabile del progetto Click Days – In questi anni abbiamo permesso a tanti giovani meritevoli di laurearsi ed entrare nel mondo del lavoro con una preparazione solida e ottime prospettive di crescita”.