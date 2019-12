Borgo, ultima del 2019 contro il Fogaccia - Terzo Binario News

Ultima del 2019 , il Borgo San Martino chiede strada al Fogaccia domenica ad Aranova alle 14.30 .

Per i gialloneri di mister Palluzzi è il momento della verità e contro un avversario impelagato nella zona salvezza bisognerà centrare la vittoria per continuare la marcia verso il primato ora a sei punti. Palluzzi ritornerà sulla panchina del suo Aranova, società dove ha vinto il campionato di Prima categoria e svolto i due successivi in Promozione. E’ quindi una gara in cui si deve gioco forza concretizzare il successo che serve per recuperare il disavanzo dalle battistrada, Passoscuro e Duepigreco. La squadra ci crede, in tutti c’è la voglia di chiudere l’anno con un successo. ” Si dobbiamo e vogliamo vincere – afferma l’estremo difensore Luigi Angelucci – abbiamo tante qualità e molte caratteristiche per uscire fuori da questo momento . E’ una squadra che ha dei giocatori di spessore , alcuni dei quali vantano anni di esperienza in tornei superiori. Pertanto sta solo a noi dimostrare quanto valiamo e dare dimostrazione con i risultati di che pasta siamo fatti. Pensiamo a vincere domenica, che faremo bene ne sono più che convinto “