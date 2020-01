Borgo San Martino, voltare pagina dopo la sconfitta - Terzo Binario News

Riprendere a vincere e la marcia verso il primo posto. Nel Borgo San Martino c’è voglia di riscatto dopo la pessima figura di domenica, una sconfitta pesante.

Subito archiviata la partita di San Nicola, il pensiero è rivolto a domenica, con inizio alle 11 sul campo dello Sporting Aurelio. Palluzzi conta sul rientro di Pagliari, Scortichini e Orlandi, ancora out Morasca il cui infortunio prevede una ripresa molto più lunga delle previsioni.

Per febbraio il difensore dovrebbe tornare e fornire la sua esperienza a una squadra nonostante i 9 punti dal Passoscuro, ancora in corsa per la promozione diretta.

Non può sbagliare il Borgo nella trasferta di domani, chiamato a dare il meglio per convincere e vincere. Per Esposito e compagni è la volta di gettare alle spalle la brutta gara di domenica e pensare a una sfida che vale molto per le ambizioni dei gialloneri.

E ‘ una gara che ha un suo significato, i giocatori ne sono consapevoli e dovranno dimostrarlo vincendo.