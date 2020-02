Borgo San Martino pareggia ad Allumiere: ora testa al Duepigreco - Terzo Binario News

Pareggio del Borgo San Martino che ad Allumiere, campo per tradizione ostico, raccoglie un punto. La gara è stata equilibrata, combattuta e vivace per tutti i novanta minuti. Il Borgo recrimina per un rigore non concesso per un fallo di mano, ma al di là dell’episodio rimane una prestazione positiva sia nella testa che nelle gambe.

Il presidente Andrea Lupi ha commentato il match, rivolgendo un plauso ai ragazzi. “Ho visto una squadra coraggiosa. Il pareggio rispecchia l’andamento della partita. Adesso testa a domenica prossima, crocevia fondamentale per il campionato. Di fronte avremo il Duepigreco, che ha sei punti di vantaggio”.