Borgo San Martino nel girone B, Discepolo: "Pronti per un torneo da vertice" - Terzo Binario News

Girone di fuoco per il Borgo San Martino, inserito con squadre viterbesi, del litorale e romane. Nel raggruppamento B i gialloneri troveranno Nepi, Civita Castellana , Ronciglione, Anguillara e Trevignano che insieme ad altre 11 completano un girone molto interessante.

IL BSM parte per disputare un torneo da vertice , in questi giorni è arrivato anche Simone Angelucci , un giocatore di peso per la categoria. Dunque , fatto il girone sono attesi i calendari e la data di inizio campionato.

” È un girone molto difficile , composto da ottime squadre – ha detto il diesse Discepolo – noi siamo una squadra attrezzata per puntare in alto. Il campo ci dirà quanto valiamo, ma una formazione giovane come la nostra lo è di età ma non di esperienza. In campo sto vedendo molto impegno e attaccamento alla maglia, spero che non ci manca nel corso del campionato”.