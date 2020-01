Borgo San Martino, match verità contro Allumiere e Duepigreco - Terzo Binario News

Per cominciare, realmente, a credere ai primi due posti il Borgo San Martino non deve concedersi pause. Quella di domenica prossima è una trasferta che presenta molte insidie, ma ad Allumiere gli uomini di Palluzzi devono conquistare tre punti.

Due gare verità: la trasferta collinare e il Duepigreco secondo in classifica dopo sette giorni. I gialloneri sono chiamatati a due settimane di fuoco, dove si potrebbero delineare le ambizioni degli etruschi. Il successo di domenica, netto e meritato su una squadra non difficile da battere, ha comunque restituito morale e fiducia.

Serviva una vittoria per tenere il passo delle compagini in testa. I gialloneri, ora al terzo posto, sono rimasti a nove punti dal Passoscuro, una distanza che non spaventa la dirigenza etrusca.

“Direi che noi lotteremo fino all’ultimo per arrivare il più alto possibile – dice il presidente Lupi – per fare ciò dobbiamo continuare a giocare e vincere. Nelle prime tre gare dell’anno abbiamo conquistato 7 punti in 3 partite ma potevamo fare di più. Il pensiero è rivolto alla gara di domenica, sarà un test per capire le ambizioni della squadra. Sono fiducioso, convinto che il gruppo potrà esprimere il massimo e ottenere un risultato importante” .