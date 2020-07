Borgo San Martino, Lupi: "Valorizzeremo i giovani" - Terzo Binario News

Il Borgo San Martino si sta preparando alla prossima stagione. La società del presidente Andrea Lupi guarda al futuro, con un’attenzione particolare alla linea verde.

La prima squadra, in attesa di conoscere il suo destino – in Promozione o in Prima categoria – sarà composta da molti ragazzi della zona, a riprova di come il club voglia dare spazio ai calciatori locali.

L’osso duro sarà formato da 5 pedine di esperienza, con intorno giovani in rampa di lancio.

“Il nostro obiettivo è la valorizzazione dei giovani, con i quali possiamo ambire a un futuro senza spese folli – dichiara Lupi – la scelta di Bernardini per la squadra maggiore e di Gabrieli per la juniores confermano quanto si voglia fare per far crescere il club. Miriamo a una stagione molto importante, con la prima squadra qualunque campionato sia saremo competitivi e ambiziosi”.

“Con la juniores vogliamo vincere e arrivare ai regionali. E poi penseremo ai prossimi anni, vorremmo diventare una realtà sportiva del territorio”.