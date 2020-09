Borgo San Martino: al via la preparazione, obiettivo campionato di vertice - Terzo Binario News

Entusiasmo e voglia di fare intorno al Borgo San Martino, ieri al via con la preparazione. Dopo il mancato ripescaggio, c’è la frenesia di vincere sul campo e di costruire un ciclo.

“Parto con lo spirito giusto – esordisce Bernardini – sono contendo della scelta che ho fatto e non vedevo di ritornare ad allenare. Non faccio distinzioni di categorie, l’ho puntualizzato anche ai ragazzi . Dobbiamo lavorare, impegnarci e stare uniti se vogliamo raggiungere l’obiettivo che ci ha chiesto la società”.

“L’ambiente è positivo, con la dirigenza mi sono trovato subito bene. Saranno 40 giorni di preparazione intensi, con carichi di lavoro pesanti. Dobbiamo essere pronti ad affrontare una stagione che ritengo importante per tutti. Società in primis che vuole arrivare tra i primi posti”.

La squadra composta da molti giovani vede, tra gli altri, i fratelli Piano, Matteo e Simone. “Non è la prima volta che giochiamo insieme, lo è la categoria. Vogliamo fare bene, daremo il massimo per portare il BSM in Promozione”.

Al gruppo si dovrebbero aggregare altri nomi, in lizza per l’attacco c’è Simone Angelucci, attaccante 21enne lo scorso al Castadias in Eccellenza.