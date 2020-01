Borgo-Atletico finisce 3-1 per i ladispolani - Terzo Binario News

Inizia male il nuovo anno per il Borgo San Martino, autore di una prova incolore che ha sancito una sconfita per 3 a 1 sul campo dell’Atletico Ladispoli. I gialloneri confenzionano una prestazione sotto la sufficienza al di là dell numerose assenze che hanno obbligato Palluzzi a cambiare la formazione scesa in campo senza mordente rispetto ai padroni di casa, molto più determinati a vincere una partita meritatamente.

Il Borgo è padrone del campo per ben buona parte della gara ma non riesce a finalizzare le occasione capitategli sui piedi , mentre l’Atletico è più astuto e concreto, bravo ad approfittare degli errori della difesa etrusca. Finisce il primo tempo sul 2 a 0, locali anche in dieci per un espulsione e Manozzi che spreca , sul 3 a 0, il rigore di una probabile rimonta.

Goal della bandiera di Esposito, ex di turno. Ora in classifica il Passoscuro è finito a + 9 , ma mancando due gare al giro di boa le speranze sono ancora alte di riprendere i tirrenici. Il presidente Lupi , arrabbiatissimo, non ha digerito la sconfitta. ” Complimenti all’Atletico Ladispoli, una vittoria meritata – afferma Lupi – noi dobbiamo prendere esempio da loro , per come hanno interpretato la gara. I miei si prendessero le proprire responsabilità – conclude Lupi”