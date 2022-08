"Book Faces" presenta il libro su Marck Art, il Pollock mediterraneo • Terzo Binario News

Appuntamento venerdì alle 17,30 al teatro Fondazione Ca.Ri.Civ in piazza Verdi. ci sarà l’autore Carmelo Sardo e il pittore protagonista

Inizia come meglio non si poteva la seconda parte della rassegna letteraria “Libri con le Stelle”, organizzata dall’associazione culturale “Book Faces” in collaborazione con la Fondazione Ca.Ri.Civ. e grazie anche al prezioso contributo di varie realtà e attività cittadine.

Venerdì 2 settembre alle ore 17.30 presso il Teatro della Fondazione Ca.Ri.Civ. in Piazza Verdi (Borgo Odescalchi) verrà presentato il libro “L’arte della salvezza” di Carmelo Sardo, con ospite d’onore il pittore Marck Art, da molti definito come il “Pollock mediterraneo” o il “Picasso italiano”.

Carmelo Sardo è giornalista e scrittore e da oltre 30 anni si occupa di cronaca e di storie di mafia. Ha lavorato come cronista di Teleacras e corrispondente dei quotidiani “L’ora” e “Giornale di Sicilia” per passare a lavorare in RAI come inviato del programma “La cronaca in diretta”. Attualmente, lavora presso il TG5 come caporedattore cronache. Come scrittore, ha pubblicato con Mondadori, Melampo e Zolfo, aggiudicandosi vari premi e vendendo in Francia, Germania, Spagna, Russia, America Latina, Giappone, Turchia.

Nel libro “L’arte della salvezza” (Zolfo Editore) viene raccontata l’incredibile parabola di Marck Art, al secolo Marco Urso. Nato sordo e cresciuto a Favara (Agrigento), vive l’infanzia nel silenzio a causa delle patologie di cui soffre fin dalla nascita, trattato come chi soffre di un grave deficit cognitivo e, di conseguenza, bullizzato e deriso. È solo quando raggiunge i 15 anni che i genitori comprendono davvero la sua condizione e gli forniscono un apparecchio acustico. La svolta nella sua esistenza arriva nel 2006: a causa di un arresto cardiaco finisce in ospedale e vive l’esperienza del coma profondo, da cui esce trasformato. Marco si risveglia affermando di vedere gli angeli, i quali vogliono che dipinga per loro.

Quel giorno inizia il suo viaggio straordinario di pittore e l’incredibile favola di Marck Art, le cui opere hanno affascinato e conquistato i più grandi collezionisti italiani ed esteri e risultano riprodotte in diversi cataloghi artistici con testi critici. Hanno anche scritto di lui e dei suoi dipinti personaggi autorevoli come Gaspare Agnello, Tanino Bonifacio, Lorenzo Canova, Chiara Modìca Donà Dalle Rose, Claudio Rizzi e Vittorio Sgarbi.

Questo imperdibile appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, unisce letteratura e arte pittorica e sarà moderato da Ernesto Berretti, scrittore e vice presidente di “Book Faces”, e da Cristiana Vallarino, giornalista.

La vendita del libro sarà curata dalla libreria Mondadori Bookstore. Ingresso libero fino a esaurimento posti.