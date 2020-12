Bonus spesa a Santa Marinella, pubblicato il bando - Terzo Binario News

È stato pubblicato il nuovo Bando per ottenere il Bonus spesa Covid 19.

L’iniziativa permetterà a molte persone di ottenere un contributo da poter spendere per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità e farmaci, ad esclusione degli integratori per lo sport.

“ Come avevamo promesso solo lunedì scorso – afferma il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – abbiamo chiesto ai responsabili dell’ufficio dei servizi sociali del Comune di accelerare al massimo l’iter, per distribuire i fondi e grazie a questo impegno, assunto con la popolazione, riusciremo a raggiungere con un piccolo ma importante aiuto, tutte quelle persone o quei nuclei familiari che si trovano in una situazione di disagio economico o sono attualmente prive di occupazione, a causa della pandemia e che potranno fare qualche acquisto in più prima delle festività natalizie.

Il bando è rivolto a tutti i cittadini residenti che hanno diritto a ottenere il contributo, e che dovranno presentare domanda, entro il prossimo mercoledì 16 dicembre, utilizzando il modulo che può essere scaricato dal sito internet del comune di Santa Marinella.

I modelli, una volta compilati, possono essere riconsegnati, in via telematica, tramite pec, in formato Pdf. I file immagine, non saranno presi in considerazione e ritenuti non validi.

Le richieste del Bonus Covid 19, che sarà accreditato direttamente sulla tessera sanitaria degli aventi diritto, potranno essere presentate anche recandosi di persona all’ufficio protocollo del Comune che ora è presente nella nuova sede di via Cicerone 25, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 12,30 e in orario pomeridiano dalle 15,30 alle 17,30 nelle giornate di martedì e giovedì.