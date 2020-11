Bonus ristoranti, a Ladispoli si possono chiedere i contributi - Terzo Binario News

Fissato al 28 novembre 2020 il termine ultimo per la presentazione della domanda per il “Bonus ristoranti”, il contributo da 1.000 a 10.000 euro per l’acquisto di prodotti agroalimentari 100% “made in Italy”.

“Finalmente è diventata operativa la misura economica introdotta dal “Decreto Agosto” – spiega l’assessore al commercio e attività produttive, Francesca Lazzeri – contributo destinato ad attività di ristorazione caratterizzate dai codici ATECO, 56.10.11 (ristorazione con somministrazione, 56.29.10 (mense) 56.29.20. (Catering continuativo su base contrattuale, 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi – banqueting), 55.10.00 (alberghi limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo).

Le domande – conclude l’assessore Lazzeri – dovranno essere inviate attraverso la piattaforma dedicata www.portaleristorazione.it o tramite gli sportelli di Poste Italiane”.