“Come sapete è ancora aperto il bando per il bonus affitti. Sarà possibile presentare la domanda entro le ore 14:00 del giorno lunedì 11 maggio 2020 per chi presenta la domanda a mano, ed entro le ore 23:59 del giorno lunedì 11 maggio 2020 per chi presenta la domanda in via telematica.

Alessio Pascucci