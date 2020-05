Bonus ad alberghi e agenzie di viaggio: dalla Regione 20 milioni per rilanciare il turismo - Terzo Binario News

“Lo stanziamento regionale di 20 milioni per il rilancio del settore turistico annunciato oggi dal presidente Zingaretti e dall’assessore Pugliese, che ringrazio vivamente per il lavoro svolto, è una notizia importantissima che tutti attendevamo e che ridà morale e prospettive a un comparto centrale per la nostra economia”.Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano

” Si tratta di misure a fondo perdute – spiega – sotto forma di bonus, destinate essenzialmente ad alberghi, agenzie di viaggio e tour operator duramente colpiti dall’emergenza Covid. I bonus serviranno a mettere in sicurezza le attività, interventi di sanificazione compresi, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. Si tratta, è bene dirlo, di soluzioni concordate con i soggetti coinvolti”.

“Non ci saranno ‘click day’: tutti potranno ottenere il sostegno della Regione. L’erogazione sarà molto semplice – insiste Califano – basterà una richiesta on line con dichiarazione di autocertificazione. Non saranno necessari milioni di documenti ma semplicemente l’indicazione dell’iban su cui accreditare i fondi. Le pratiche per i mandati di pagamento saranno svolte dall’Agenzia regionale per turismo che ha già concordato un piano di lavoro con la direzione Bilancio che provvederà alla liquidazione dei mandati. Una splendida notizia – termina – che fa ben sperare sul rilancio di un settore messo in ginocchio da questa surreale situazione emergenziale che tutto il Mondo sta vivendo”.