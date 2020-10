Bonifica e asfaltatura in via dei Tre Denari a Torrimpietra - Terzo Binario News

“A partire da lunedì 19 ottobre su Via dei Tre Denari sarà bonificato un tratto di circa 400 metri di condotta idrica con diametro 300, dunque dalla portata importante”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“E’ un lavoro improrogabile – aggiunge – vista l’imminente asfaltatura dell’intero asse stradale, ammalorato anche a causa del frequente passaggio dei tir dell’Ama. Ringrazio Acea Ato 2 per la collaborazione data per la realizzazione dell’opera e per il successivo ripristino dei 400 metri stradali.

Voglio inoltre ribadire che con Acea abbiamo programmato per le prossime settimane anche l’intervento di bonifica degli sbracci verso le utenze private che hanno rotture frequenti in via del Pesce luna”.