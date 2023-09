Bomber Toscano raggiunge 400 goal, il Cerveteri sogna la risalita in Eccellenza • Terzo Binario News

Quanto questa estate fu annunciato il suo ritorno al Città di Cerveteri le aspettative erano alte.

Si sapeva che la squadra del Presidente Lupi, aveva portato in città un giocatore di talento, un sempre-verde, per il quale l’età non conta.

Per lui conta solo il goal, e lo sta dimostrando ampiamente in questo primissimo scorcio di stagione.

In goal nelle prime due gare di Coppa Italia, in goal all’esordio di Campionato contro il Tarquinia e ieri contro la Duepigreco, nella travolgente vittoria per 5 a 0 in trasferta: bomber Toscano non soltanto ha regalato una domenica da sogno al Mister e alla città, ma ha raggiunto anche uno straordinario obiettivo personale.

I 400 goal all’attivo in carriera. E ora il Città di Cerveteri è pronto a sognare…