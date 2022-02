Bomba davanti la casa di Musolino: sdegno e condanna dal mondo del lavoro e della politica - Terzo Binario News

Pioggia di reazioni sdegnate alla notizia dell’atto intimidatorio nei confronti del presidente dell’Authority. Di seguito i vari interventi.

“Il grave gesto intimidatorio di cui è stato vittima il Presidente dell’Autorità portuale di Civitavecchia Pino Musolino è un atto vile che condanniamo con fermezza. Auspichiamo che le forze dell’ordine possano risalire al più presto all’autore di questo atto, che suscita sgomento” dichiara il Presidente di Unindustria Angelo Camilli. “Il sistema delle imprese del Lazio esprime solidarietà e vicinanza al Presidente Musolino, che sta svolgendo il suo ruolo con determinazione ed impegno e avrà sempre il sostegno e la collaborazione di Unindustria”.

“Siamo di fronte ad un atto gravissimo nei confronti del Presidente Pino Musolino e di tutta la nostra comunità” afferma Cristiano Dionisi, Presidente Unindustria sede di Civitavecchia. “Le scelte da fare per il territorio sono impegnative e difficili e bisogna andare avanti con coraggio senza farsi intimidire, quel coraggio che non manca di certo a Musolino. A lui va tutta la mia vicinanza e quella degli imprenditori del territorio”.

Assoporti si stringe attorno al collega Pino Musolino al quale è stato consegnato un pericoloso ordigno davanti alla porta di casa”, ha dichiarato il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, “Insieme a tutti i colleghi presdenti ribadiamo con forza che le azioni intimidatorie non otterranno alcuno scopo. Continueremo a testa alta ad operare nella piena legalità e trasparenza,” ha concluso Giampieri.

“Abbiamo appreso, letteralmente sconcertati e indignati, del ritrovamento dell’ordigno incendiario sotto la casa del presidente dell’AdSP, Dott. Pino Musolino –scrive Patrizio Scilipoti Presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia .-Nel nostro Porto e nella nostra Città non era mai accaduto qualcosa di simile e, pertanto, è assolutamente intollerabile assistere a certe intimidazioni infami e vigliacche.Confidiamo che la professionalità e le grandi capacità investigative degli inquirenti possano presto far luce su questa vicenda. A nome di tutta la Compagnia Portuale Civitavecchia, e più in generale di tutte le lavoratrici ed i lavoratori del porto di Civitavecchia, esprimo vicinanza e massima solidarietà sia al Presidente che alla sua famiglia. Sappiano, iInfine, gli esecutori del vile gesto e gli eventuali mandanti che i portuali civitavecchiesi, gente forte, impavida e dal cuore grande, sono al fianco del Presidente Musolino e contro di loro.”

Nota dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio e Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri: “Sono vicino e voglio esprimere tutta la mia solidarietà al Presidente dell’Autorità di sistema portuale di Civitavecchia, Pino Musolino, vittima di una grave intimidazione da condannare con fermezza. Mi auguro che i responsabili di questo gesto vile vengano individuati presto. Non ci può essere nessuno spazio per minacce inaccettabili come queste”.

Giorgio Del Papa e la Stock Sinergy rimangono esterrefatti e sbalorditi rispetto alla intimidazione subita dal presidente Musolino ed esprimono solidarietà e il massimo rispetto ad un uomo di grande livello e di alta levatura morale.

La Civitavecchia Fruit & Forest Terminal esprime la propria vicinanza al Presidente dell’Adsp, Pino Musolino, per il gravissimo atto di intimidazione ricevuto. Il mondo del lavoro nella sua totalità, imprese e maestranze, non può che giudicare intollerabile qualsiasi forma di imbarbarimento dei rapporti e saprà tenere alta la vigilanza affinché simili episodi non abbiano a ripetersi.

Scrivono in un comunicato Bruno Astorre, Segretario regionale Pd e Rocco Lamparelli, Responsabile mobilità Pd Lazio: “Siamo sconcertati dal ritrovamento dell’ordigno incendiario sotto casa di Pino Musolino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Un fatto di una gravità inaudita e assolutamente intollerabile”. “Come Pd del Lazio – prosegue – esprimiamo la nostra vicinanza e la massima solidarietà al Presidente e alla sua famiglia. Il Porto di Civitavecchia rappresenta, per l’intera regione, un elemento di sviluppo e lavoro. Intimidazioni infami e vigliacche come questa non possono passare. Ci auguriamo venga fatta chiarezza al più presto su questa vicenda” conclude la nota.

Potere al Popolo – Civitavecchia scrive: “Abbiamo appreso con forte turbamento la notizia del ritrovamento di un ordigno esplosivo destinato al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pino Musolino. Si tratta di un vergognoso gesto criminale che ha arrecato grave pericolo per l’incolumità della famiglia del Presidente e per qualsiasi altra persona si fosse trovata nei pressi della bomba in caso di esplosione. Esprimiamo quindi la massima solidarietà al Presidente Musolino ed ai suoi cari, convinti che la nostra comunità sarà capace di mostrare l’affetto ed il calore umano utili a superare il trauma emotivo che un’azione del genere riesce inevitabilmente a provocare.

Proprio noi, che in passato abbiamo espresso posizioni critiche verso alcune scelte della politica portuale dell’ente presieduto da Musolino, vogliamo riaffermare con forza che le uniche armi accettate nella nostra città per convincere i rappresentanti delle istituzioni democratiche a cambiare idea sulle loro posizioni sono il dialogo ed il confronto, ma mai e poi mai la violenza contro le persone e l’intimidazione. L’autore dell’ignobile gesto, insieme ad i suoi eventuali complici, si arrenda a questa evidenza e dismetta subito i suoi piani criminali. Il messaggio che vogliamo mandargli è chiaro e semplice: il tuo gesto non ci fa nessuna paura, ma rinforza la nostra determinazione nel combattere i tuoi delittuosi piani, qualsiasi essi siano. Civitavecchia non si piega! “.