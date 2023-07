"Bollicine Summer Fest", a Tarquinia lido successo per la seconda edizione • Terzo Binario News

Successo di pubblico per la seconda edizione di Bollicine Summer Fest, il festival organizzato da Confcommercio Lazio Nord, Sindacato Italiano Balneari, Federbalneari Italia, Assotur e Divini Commercianti, che ha portato il 22 e 23 luglio a Tarquinia Lido (VT) un assaggio dell’Italia e delle sue bollicine più buone.

“È stata l’edizione della ripartenza di un festival nato nel 2019 e che si è poi fermato per il covid – affermano i promotori -. La partecipazione e la soddisfazione delle persone sono state tangibili. Ogni attività coinvolta ha proposto la propria bollicina in spiaggia in riva al mare dal tramonto fino a tarda sera”. L’idea centrale del progetto è quella di realizzare un festival non solo per il Lido ma per Tarquinia, in grado di offrire una proposta allettante per i turisti e in grado di richiamare visitatori dai comuni limitrofi. Una grande festa di mezza estate dedicata a un’eccellenza italiana e al mare, con l’obiettivo di creare una rassegna che possa entrare a far parte stabilmente del calendario degli eventi estivi, per diffondere e rafforzare la capacità di promuovere la città e il suo territorio.

“Abbiamo avuto conferma che il festival ha suscitato interesse – concludono i promotori -. Un plauso lo rivolgiamo agli imprenditori di Tarquinia Lido che hanno creduto e investito in Bollicine Summer Fest. Abbiamo posto le basi per far crescere la manifestazione. Lavoreremo per ampliare le collaborazioni e le sinergie con le associazioni di categoria e le istituzioni, per realizzare un evento con un programma più ricco che, oltre alla degustazione delle bollicine, possa comprendere convegni, presentazioni e spettacoli”.