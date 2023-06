Bodybuilding, Roberto Attili di Cerveteri qualificato per gli Italiani IFBB • Terzo Binario News

Domenica 18 giugno a Pomezia si è svolta la gara “Pose Academy Cup 2023 Centro Italia” valevole per le qualificazioni al Campionato Italiano IFBB.

Attili Roberto ha vinto la categoria over 40 e si è qualificato al quarto posto invece nella categoria altezza peso.

La prestigiosa manifestazione si svolgerà a Roma il prossimo 30 giugno e primo luglio 2023 presso l’Hotel Marriot di via Tommaso Masala 54

. Tutti gli atleti che hanno raggiunto la top six nelle competizioni IFBB Italia hanno diritto a gareggiare a Roma e salire sul palco dei campionati Italiani IFBB.

Roberto Attili, alla sua prima esperienza in gara, si è qualificato , ed è stato soddisfatto dei risultati incredibili grazie al suo preparatore coach Cosimo Nepita della Palestra “Nerafitness” di Ladispoli. “Un ringraziamento va al mio Coach Cosmotrainer per la sua professionalità nel campo del Body Building ma soprattutto a mia madre e mio padre che in questi mesi di preparazione mi hanno aiutato molto e mi hanno sempre supportato” ha detto Attili.