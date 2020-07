Boccea: marciapiedi "squagliati", 'impronte' dopo i lavori - Terzo Binario News

“Lavori eseguiti con materiale scadente, troviamo impronte sui marciapiedi. Alcune parti si stanno squagliando”. Questa la denuncia di Angelo Belli, coordinatore della Lega nel Municipio XIII, in merito ai lavori effettuati in alcune via: via Gregorio XIII, via Monti di Creta, via Gregorio XI, via di Boccea e largo Boccea.

“Mi hanno riferito che alcune persone hanno avuto le scarpe ‘attaccate’. Ma nessuno controlla? Questa situazione ha creato disagi sia ai cittadini che agli esercenti commerciali”.