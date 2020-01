Boccea, Brinchi: "Si è rotto il contropozzetto di una caditoia" - Terzo Binario News

“Su via di Boccea si è rotto il contropozzetto di una caditoia. Nulla a che fare, contrariamente a quanto hanno dichiarato alcuni male informati esponenti dell’opposizione, con i lavori per la corsia preferenziale. Il danno sarà peraltro riparato nelle prossime ore”. Lo dichiara il Presidente e Ad di Roma Mobilità, Stefano Brinchi

“Rassicuriamo subito coloro che stamane hanno accusato l’Amministrazione di avere chiuso il cantiere in fretta e furia per inaugurare l’opera. La preferenziale è stata fatta come si deve”.

La voragine – per la cronaca – si è aperta all’altezza di Cisalfa, in prossimità di piazza dei Giureconsulti, martedì 28 gennaio. Sul posto i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale Gruppo XIII Aurelio.

Critiche sono arrivate dalla Lega, intervenuta sia con Daniele Giannini (““Ecco i ‘magnifici’ lavori dei 5 stelle! Ci siamo sempre espressi in modo contrario all’apertura di questa corsia preferenziale, perché, lo ribadisco, è un’opera inutile”) che con Angelo Belli (il quale domandava se il ‘cratere’ fosse “il risultato dovuto alla sfortuna o all’approssimazione nell’eseguire i lavori, forse finiti in fretta e furia per accelerare sull’inaugurazione dell’opera?”).