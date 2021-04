"Boato a Villa Ada": principio di incendio al parco Rabin - Terzo Binario News

“Principio di incendio al Parco Rabin. Lo scoppio di una bombola del gas nel piccolo insediamento abusivo accanto al muro di Parco Rabin, a ridosso del muro perimetrale di Villa Ada e a poca distanza dall’area giochi per bambini, ha innescato un principio di incendio che per fortuna è stato prontamente domato dai vigili del fuoco”. Lo ha riferito l’Osservatorio Sherwood.

“Il boato dell’esplosione si è sentito in tutta via Panama. Non si registrano feriti, ma resta la gravità di una situazione di rischio segnalata più volte e da tempo alle autorità competenti, purtroppo invano”.