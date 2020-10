Terremoto a Capena, paura tra i residenti - Terzo Binario News

“Avvertito un boato alle 19,58 di ieri sera in una zona estesa di Capena, registrato dal sismografo come scossa di terremoto di magnitudo ML 1,7. Ha allarmato una parte della popolazione in zona Pastinacci e zone limitrofe del centro di Capena”. Questo quanto riferito dal Comune in una nota.

“Sino a questo momento non e’ correlabile ad uno specifico avvenimento e non si conoscono le precise cause. Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno ricevuto soltanto segnalazioni generiche da parte di alcuni cittadini ed hanno perlustrato varie zone del territorio, intorno all’epicentro rilevato dai sismografi”.

“Si stanno ancora perlustrando le zone di campagna intorno il segnalato epicentro”.

