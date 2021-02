Blocco sfratti: presidio martedì 15 febbraio a Montecitorio - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Richiamiamo tutte le famiglie in precarietà abitativa a partecipare al Presidio di martedì 16 febbraio alle ore 15 a Montecitorio lanciato dalle sigle sindacali della casa per preservare il blocco degli sfratti.

Una manifestazione per ribadire quanto sia irresponsabile in piena pandemia riprendere con l’esecuzione degli sfratti e gettare in strada centinaia di famiglie.

Ci auguriamo di poter vedere l’adesione del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’Assessore Massimiliano Valeriani e la Sindaca Virginia Raggi con l’assessora Valentina Vivarelli. Dobbiamo costruire dei percorsi condivisi per frenare l’emorragia di sfratti che rischia di schiacciare le nostre città.” Per richiedere l’erogazione immediata dei contributi affitto stanziati a oggi ancora nella pancia delle Regione e imbrigliate nella burocrazia del Comune di Roma, mentre la guerra tra inquilini e proprietari continua nei tribunali che non hanno mai smesso di lavorare.

In una città dove sono state presentate 160 mila domande per i buoni spesa, dove 50 mila sono state le richieste del contributo affitto covid, chiediamo da subito interventi strutturali che possano risollevare le migliaia di famiglie oggi in difficoltà.

In piena crisi di Governo, sul bilico della ripresa dei licenziamenti, chiediamo alla classe politica una grande presa in carico di responsabilità del paese che a breve dovrà presentare il Recovery Plan, una risorsa che se bene articolata senza il consumo di suolo e riutilizzando i tanti stabili inutilizzati nella città potrebbero restituire ai tanti precari della casa il diritto e la dignità.

Unione Inquilini