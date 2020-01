Blocco auto oggi a Roma: ecco i veicoli più inquinanti, per domani ipotesi stop diesel - Terzo Binario News

Le centraline di monitoraggio sulla qualità dell’aria, nella giornata di ieri a Roma, hanno rilevato una situazione di criticità dovuta al superamento dei livelli consentiti per legge di PM10 in molte zone della città. Al fine di contenere l’inquinamento atmosferico, la Sindaca Virginia Raggi, con l’Ordinanza n. 10/2020, ha disposto un prolungamento della limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti anche per lunedì 13 gennaio.

È previsto il divieto della circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per:

– Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1

– Autoveicoli Benzina Euro 2;

e dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per:

– Autoveicoli Diesel Euro 3.

Previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici.

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile sul portale di Roma Capitale www.comune.roma.it

Inoltre, visto il protrarsi dei livelli inquinanti e le previsioni di Arpa Lazio che indicano il perdurare della criticità anche nei prossimi giorni, è possibile che per la giornata di martedì 14 gennaio si vada incontro ad un blocco più restrittivo per tutti i diesel fino ad Euro 6. L’ufficialità si saprà oggi, solo a seguito della valutazione dello stato della qualità dell’aria e dell’aggiornamento delle previsioni per i giorni successivi.

Nel frattempo il Campidoglio raccomanda misure di contenimento: si invita la cittadinanza ad attuare una serie di azioni volte alla riduzione delle emissioni con l’obiettivo di contribuire a prevenire l’aumento delle concentrazioni inquinanti in atmosfera.

Si consiglia:

– optare per l’uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l’impiego dell’auto e dei veicoli privati a motore;

– utilizzare in modo condiviso l’automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti (car pooling o car sharing);

– limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell’aria negli edifici