Blocco auto a Roma, Bonelli (Verdi): "Misura emergenziale. Raggi ha un'Amministrazione incapace" - Terzo Binario News

Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Nel suo intervento, ha parlato sia di smog sia del blocco del traffico presente a Roma.

“Il blocco del traffico è una misura emergenziale, se non si inizia da subito ad adottare provvedimenti strutturali, staremo ogni anno a parlare di questo dramma. Tutto questo non rappresenta una priorità per il governo – ha evidenziato – bisognerebbe avviare subito questo processo di riconversione dal motore a scoppio all’elettrico, aumentare le ztl, investire sul trasporto pubblico che nella città di Roma è al collasso. La bacchetta magica non c’è per risolvere le cose nell’immediato, ma prima o poi bisogna cominciare”.

“Critiche a Raggi? Raggi è obbligata per legge ad adottare questi provvedimenti – ha notato il suo problema è che ha un’Amministrazione incapace di persone che sono andate al Comune dopo essere state votate online da 3 o 4 persone. Se un’Amministrazione non riesce a mettere a posto le scale mobili della metro dopo 1 anno, allora la depressione diventa forte”.