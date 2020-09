Bloccato in casa da una cardiopatia, aspetta la casa popolare a Ladispoli ma è sceso in graduatoria - Terzo Binario News

Una storia di difficoltà, di misteri, di necessità che riguarda un signore di Ladispoli bloccato in una casa non sua e, oltre a doversi curare, non ha un posto tutti suo dove stare.

Bruno Pispico combatte con un cuore ballerino da 17 anni tanto che ora, dopo svariati interventi, lavora al 10%.

Naturalmente ha presentato domanda per una casa popolare ma ora è svicolato al 35esimo posto, dal quarto, senza sapere perché.

Il figlio Graziano racconta che il padre vive “appoggiato in casa di mia sorella, in 55mq divisi due stanze e un figlio 18 anni, con tutti i disagi del caso.

Dal primo intervento ha presentato la domanda e c’erano 14 alloggi disponibili in via Sorrento e allora era quarto. All’assegnazione è scivolato 33esimo in pochi mesi. Adesso a domande aperte chissà cosa accadrà.

Mio padre non può scendere tre scalini rischiando di stare male e scende solo il minimo indispensabile e per le visite. Neanche al mare che ha di fronte può andare.

Dal Comune devono spiegare lo scivolamento, ma finora c’è stato il silenzio assoluto. Io sono disponibile ad andare ma da parte di palazzo Falcone ci deve essere la volontà di incontrarci” conclude Graziano Pispico.