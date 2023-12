Blitz nelle periferie di Roma, cinque arresti da parte dei Carabinieri • Terzo Binario News

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere Quarticciolo, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di degrado e illegalità nelle aree urbane di periferia.

Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno arrestato cinque persone e denunciato a piede libero altre due. Identificate, in totale, 176 persone, eseguite verifiche su 95 veicoli.

In manette è finito un 25enne romano che alla vista della pattuglia dei Carabinieri in transito si è dato alla fuga e ha tentato di disfarsi di un involucro. Inseguito e fermato, il giovane è stato trovato in possesso di 12 dosi di crack e alcune dosi di hashish.

Un 30enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, è stato invece arrestato dai Carabinieri perché stato trovato in possesso di 17 dosi di droga, tra cocaina e crack.

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno anche arrestato un 42enne romano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a cedere alcune dosi di hashish ad un acquirente. Recuperati, in totale, 102 g della stessa droga che l’uomo aveva occultato in una vicina aiuola.

Un 31enne romano, invece, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

I Carabinieri hanno sorpreso un 36enne di Frascati mentre cedeva, unitamente a due minorenni, alcune dosi di cocaina ad un assuntore. L’uomo è stato arrestato mentre i minori sono stati denunciati a piede libero.

Nel corso delle attività, i militari hanno anche sanzionato un giovane trovato in possesso di modica quantità di cocaina, per uso personale.

Gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.